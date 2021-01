유승민 "구치소·요양원 방치...세월호같아" VS 신동근 "비교할걸 비교해야지"

[아시아경제 나한아 기자] 국민의힘 유승민 전 의원이 2일 "문재인 정부가 구치소와 요양원의 코로나 확산을 방치하고 있다"라며 "세월호 선장과 무엇이 다른가"라고 비판한 가운데, 더불어민주당 신동근 최고위원은 "비교할 걸 비교해야지"라고 반박했다.

유 전 의원은 이날 페이스북을 통해 "구치소와 요양병원에서 생명과 인권에 대한 심각한 침해가 일어나고 있는데, 문재인 정부가 코호트 격리만 고집한다"라며 "'구명조끼만 입고 기다리라'라고 말한 세월호 선장과 무엇이 다른가"라고 지적했다.

이어 "구치소와 요양병원에서 국민의 생명과 인권을 위험에 빠트린 정부의 책임은 반드시 규명되어야 한다"라고 강조했다.

이에 더불어민주당 신동근 최고위원은 이날 페이스북에서 "비교할 걸 비교하길…"이라며 "도가 지나칠 뿐만 아니라 오로지 정쟁을 유발하겠다는 의도로밖에 보이지 않는다"라고 반박했다.

그러면서 "합리적 보수의 이미지를 거두는 것이야 유 전 의원의 자유지만, 앞으로는 비교만이라도 합리적으로 하는 모습을 보였으면 한다"라고 꼬집었다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr