김용범 "노동법제 개선 논의…'일하는 사람 위한 기본법' 목소리도"

[아시아경제 김보경 기자] 김용범 기획재정부 1차관은 "올 한해는 시대 흐름에 맞춰 노동법제 개선 논의가 빠르게 진화하는 해가 될 것"이라고 전망했다.

김 차관은 2일 페이스북을 통해 "디지털혁명의 진전과 '긱 경제(Gig Economy·단기 계약으로 채용하는 경제 형태)'의 등장으로 일하는 방식이 날로 다양해지고 노동과 기업, 시장의 경계도 모호해졌다"며 이같이 말했다.

그는 "얼마 전 '전국민 고용보험 로드맵'이 발표됐다"며 "특수형태근로종사자(특고) 등 표준적인 근로계약과 판이한 이들의 특성에 맞게 각자의 소득을 파악해 단계적으로 고용보험 틀 안으로 포섭하는 계획은 마련됐다"고 전했다.

이어 "특고, 프리랜서, 플랫폼 노동자, 자영업자 등은 회사와 장기적이고 종속적인 근로계약을 맺는 전형적인 근로자와 차이가 있다"며 "고용하는 회사나 사용자가 없거나, 시간과 공간의 자율성이 큰 단기·일회적 고용계약 형태가 대부분"이라고 설명했다.

김 차관은 "다음 과제는 기존 노동법 적용대상에서 배제된 비전형 노동자에게 적절한 보호장치를 마련해 주는 것"이라고 했다.

그는 비전형 노동자를 위한 보호장치로 "근로기준법을 근간으로 하되 분야별 특성에 맞는 법률을 개별적으로 제정하는 접근법이 있다"며 "더 나아가 '일하는 사람을 위한 기본법'을 제정하자는 목소리도 나온다"고 언급했다.

