[신년사] 유은혜 "특권 소수계층에 유리한 사회 제도 없도록 점검"

입시·채용 특혜와 불공정 법과 원칙 따라

"코로나 위기 삼아 미래 교육 추진하겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 올해 신년사에서 '공정'을 강조했다.

1일 유 부총리는 신년사를 통해 "특권 소수계층에 유리한 사회 제도가 없도록 전반을 점검하고 입시와 채용에서 특혜와 불공정은 법과 원칙에 따라 조치할 것"이라고 말했다.

이어 유 부총리는 "사회적 기본권을 보장 받지 못해 발생하는 가슴 아픈 일들이 사라지도록, 각별히 챙기겠다"며 "아동학대 방지와 성범죄 근절을 끝까지 챙겨, 방지 시스템이 촘촘하게 가동될 수 있도록 하겠다"고 했다.

앞서 2020년 신년사에서도 유 부총리는 "불평등하고 불공정한 사회 제도는 반드시 개선해 공정의 가치를 실현하겠다"며 "부모의 힘이 어떤 특정한 제도를 통해 사실상 자녀에게 대물림되고, 이를 지켜본 아이와 청년들이 자포자기하며 한국의 사회 시스템 자체를 불신하는 일은 절대 용납할 수 없다"고 말한 바 있다.

교육부 장관으로서 "코로나 위기를 기회로 삼아 미래 교육을 구체적으로 추진하겠다"며 "원격교육을 더욱 활성화하기 위해 실시간 화상수업 지원 등 학습관리 시스템 기능을 고도화하고, 역대 최대 규모로 전국 초·중·고 모든 교실에 학교 무선망을 구축하겠다"고 말했다. 또한 "돌봄 지원을 더 확대하고 기초 학습 지원, 학교 방역, 학생·교직원 심리 방역 등 교육 안전망을 더욱 강화할 것"이라고 덧붙였다.

유 부총리는 올해 미래 교육으로 전환을 구체적으로 추진하기 위해 "당사자인 학생들을 비롯해 교사, 학부모, 국민과 협의할 것이며 합의된 사항은 2022 국가교육과정에 반영할 계획"이라고 강조했다. 이어 "올해 처음 시작하는 그린 스마트 미래학교 사업과 고교학점제의 안정적 추진, 교원양성 체제 개편안 마련, 인공지능(AI) 교육 활성화 등 다섯 가지 정책은 우리 학교 교육을 미래 교육으로 이끄는 데 중추적인 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.

