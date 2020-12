농협은행, 주택도시기금대출 신규 고객 대상 경품 이벤트

창립 60주년 기념, 「NH농협은행과 함께 하소」



[아시아경제 박선미 기자 NH농협은행은 창립 60주년을 맞아 주택도시기금대출 고객 이벤트를 오는 1월 4일부터 2월 26일까지 실시한다고 31일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 농협은행 주택도시기금대출(내집마련디딤돌대출·버팀목전세대출·주거안정월세대출) 신규 고객 중 총 500명을 추첨해 한우선물세트, 농촌사랑상품권, 온라인문화상품권, 모바일편의점상품권 등 푸짐한 경품을 제공한다. 또한 1, 60, 600, 1000, 2021번째 신규대출 고객에게 농촌사랑상품권 20만원을, 소띠 해당 신규대출 고객(1997, 1985, 1973, 1961년생 연도별 각 1명)을 추첨해 신축년 소골드바(1돈)을 제공한다. 당첨자는 3월 중 농협은행 홈페이지에 게시할 예정이다.

한편, NH농협은행의 스타트업 육성프로그램 'NH디지털챌린지+' 선발업체인 공유창고 박스풀에서는 이벤트 기간 중 농협은행 주택도시기금대출 신청 고객에게 보관이사서비스(STORAGE24) 할인 혜택을 제공할 예정이다. 농협은행 관계자는 “2021년 신축년 하얀 소띠해에 내집마련의 시작을 NH농협은행과 함께 하고 풍성한 경품 혜택도 누리길 바란다”고 말했다.

