[전문] 문준용 "생업 비난은 못 받아들여…국민들은 넘어갈 일을 저들이 호도"

"대통령 공격하는 자들이 내 생업까지 훼방"

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령 아들인 문준용 씨가 30일 "대통령 아들에 대한 비판은 괜찮으나 제 생업에 대한 비난은 받아들일 수 없다"고 말했다.

문 씨는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저 또한 이 나라 시민이고, 일개에 불과하기에 제 생업은 보호받아야 할 권리가 있다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "정치인들이 매스미디어를 통해 저를 비판하는 것은 상대 진영의 대통령을 공격하기 위한 용도다. 따라서 저들의 의도는 불량하다는 점을 지적한다"고 비판했다.

이어 "그렇다 할지라도 대통령 아들에 대한 비판은 누구나 할 수 있는 당연한 것으로 생각한다"며 "예를 들어 아파트 매매 비판 같은 건 가능하다고 생각해 대응하지 않았다"고 설명했다.

문 씨는 "문제는 대통령을 공격하려는 자들이 제 생업인 미디어아트 작가 활동까지 훼방한다는 것"이라며 최근 자신에게 일어난 일들에 대해 조목조목 비판했다.

그는 "개인전 개최에 대한 비난은 제 생계 문제이니 그만하라"면서 "지원금 심사 부정 의혹 제기는 근거 없이 하지 말아 달라. 작가에 대한 정당한 평가를 폄훼하는 것이다. 무슨 일을 하든지 항상 아버지 빽이라고 하면, 직업적 권위를 어떻게 쌓으라는 건가"라고 반문했다.

또 '대통령 아들이 지원금을 수령했다'는 일각의 비판에 대해서는 "지원금의 취지와 사용 방식에 대해 설명글을 쓰고 문제없음을 밝혔다"고 재차 강조했다.

문 씨는 "이런 일들이 있었음에도 페이스북의 제 글은 국민을 대상으로 한 예의 없는 메시지로 해석됐다"며 "원래 국민들께선 문제 삼지 않을 일을 일부 악의를 가진 자들이 호도한다 생각해 저들을 대상으로 글을 올린 거다"고 했다.

이어 "대통령 아들에 대한 비판으로 받아들이겠다"면서 "하지만 이것이 정당한 비판으로 성립되려면 저들 또한 제 생업에 무분별한 비난은 중지해야 한다"고 덧붙였다.

앞서 문 씨는 최근 '코로나19 피해 긴급 예술 지원'을 신청해 서울시로부터 1400만원의 지원금을 받아 야당의 비판을 받은 바 있다. 당시 그는 "코로나 지원금 1400만원이란, 작가에게 수익으로 주는 돈이 아니라 전시·작품 제작에 사용하는 돈"이라고 설명했다.

다음은 문준용 씨 페이스북 글 전문.

대통령 아들에 대한 비판은 괜찮으나, 저의 생업에 대한 비난은 받아들일 수 없습니다..

정치인들이 매스미디어를 통해 저를 비판하는 것은 상대 진영의 대통령을 공격하기 위한 용도입니다. 따라서 저들의 의도는 불량하다는 점 지적합니다. 그렇다 할 지라도 대통령 아들에 대한 비판은 누구나 할 수 있는 당연한 것이라 생각합니다. 예를 들어 아파트 매매 비판 같은 건 가능하다 생각하여 대응하지 않았습니다.

문제는 대통령을 공격하려는 자들이 저의 생업인 미디어아트 작가활동까지 훼방한다는 것입니다. 이번에 제게 일어난 일들을 정리해 보겠습니다.

- 개인전 개최에 대한 비난 : 제 생계 문제이니 그만하세요.

- 지원금 심사 부정 의혹 제기 : 이런 건 근거없이 하지 말아 주세요. 작가에 대한 정당한 평가를 폄훼하는 것입니다. 제가 무슨 일을 하던지 항상 아버지 빽이라고 하면, 직업적 권위를 어떻게 쌓으라는 건가요?

- 대통령 아들의 지원금 수령 비판 : 지원금의 취지와 사용 방식에 대해 설명글을 쓰고 문제 없음을 밝혔습니다.

- 전시장에 진행을 방해하는 많은 분들이 침범함.

- 단체 집회를 여는 분들도 있었음. (몇명인지 세어볼 순 없었지만 10명 내외)

이런 일들이 있었음에도, 페이스북의 제 글이 국민을 대상으로 한 예의 없는 메세지라고 해석 되었습니다. 원래 국민들께선 문제 삼지 않을 일을 일부 악의를 가진 자들이 호도한다 생각하여 저들을 대상으로 글을 올린건데, 제가 잘못 생각한 건가요? 이렇게 된다는 점 유념하겠습니다. 이 부분은 대통령 아들에 대한 비판으로 받아들이겠습니다. 하지만 이것이 정당한 비판으로 성립되려면 저들 또한 제 생업에 무분별한 비난은 중지해야 한다고 생각합니다. 저 또한 이 나라 시민이고, 일개에 불과하기에, 제 생업은 보호 받아야할 권리가 있다고 생각합니다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr