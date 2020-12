[아시아경제 오주연 기자] 데일리블록체인 데일리블록체인 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 1,100 전일대비 60 등락률 +5.77% 거래량 2,877,535 전일가 1,040 2020.12.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 데일리블록체인, 제주 스마트시티 챌린지 예비사업 실증 모델 시연DBC, 오송보건의료행정타운 CCTV 구매 설치 사업 수주DBC, 경기도 '계절관리제 운행제한 시스템 고도화 사업' 수주 close 은 계열회사 협력 강화를 통한 국내외 사업 진출과 스마트시티 사업분야 집중 육성을 위해 상호명을 '시티랩스'로 변경한다고 30일 공시했다.

