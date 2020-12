"동물시험 효능 확인"…JW중외, 코로나 치료제 임상 2상 준비

[아시아경제 최대열 기자] JW중외제약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발중인 'CWP291'의 동물모델 연구결과에 대해 소유ㆍ사용권리를 확보했다고 30일 밝혔다.

한국생명연구원이 그간 코로나19 감염 햄스터를 대상으로 이 후보물질에 대해 연구했으며 이번에 권리를 넘겨받으면서 후속 개발작업에 들어갈 계획이라고 회사 측은 전했다. 최근 끝난 코로나19 감염 시리안 햄스터 대상 효능평가 결과 이 후보물질은 저용량을 투여해도 폐 병변도 개선율이 41.3~48.9% 수준으로 대조군(렘데시비르 24.8%)보다 2배가량 높았다.

햄스터 모델 예비시험 단계에서 렘데시비르와 병용 투여 시 90%에 육박하는 폐 병변 개선이 확인됐다. 렘데시비르와 CWP291 용량 의존적 병용 효과에 대한 시험을 진행하고 있다. 폐조직에 남아 있는 바이러스 양(PCR) 검사에서도 CWP291의 감소효과가 우수한 것으로 확인됐다.

CWP291은 암세포의 성장과 암 줄기세포에 관여하는 Wnt/β-catenin의 신호전달경로를 억제하는 혁신신약 후보물질이다. JW중외제약은 기존 표적항암제 임상 1상 연구에서 확인된 CWP291의 GRP78 결합기전과 안전역을 바탕으로 코로나19 치료제로서의 가능성을 검토해왔다. 회사 측은 올해 초 끝난 폐섬유화증을 적응증으로 한 CWP291의 동물 모델 효능평가에서 기존 약물 이상의 효능을 확인, 코로나19 환자의 폐질환 치료에도 도움이 될 것으로 내다보고 있다.

회사 측은 코로나19 환자를 대상으로 임상 2상 시험에 들어가기로 했다. 이성열 JW중외제약 대표는 "세포실험에 이어 동물모델평가에서도 코로나19 치료제로서의 개발 가능성을 확인한 만큼 임상시험을 비롯해 기술수출, 공동연구 등을 추진해 코로나19 극복을 위한 제약사의 역할을 다할 것"이라고 말했다.

