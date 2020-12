김해시, 올해 역대 최고 공모사업 국·도비 확보

194개 사업 총사업비 73% 1497억원 지원 받아

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 올 한 해 동안 중앙부처를 포함한 외부기관에서 시행한 공모사업에 194개 선정돼 총 2056억원 중 73%인 1497억원의 국·도비를 확보했다고 30일 밝혔다.

이는 지난해 1225억원보다 272억원 증가한 역대 최고 실적으로 연초 공모사업 발굴 보고회에서 공모를 체계적으로 분석해 전략적으로 대응한 결과다.

선정된 주요 공모사업으로는 ICT 제조 운영체제 개발 및 실증사업, 농촌협약 시범 도입사업, 의료기기 업종전환 지원기반 구축사업, 스마트 그린도시 조성사업 등이 있다.

허성곤 시장은 “중앙부처의 재정지원방식이 사업별 공모를 통한 선정으로 확대되면서 지자체별로 공무 사업에 대한 경쟁이 치열하다”며 “지역 현안 해결과 재정 운영의 효율을 높이기 위해 정부와 대외기간에서 시행하는 공모사업과 함께 정부 정책인 한국형 뉴딜사업에도 적극적으로 참여해 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr