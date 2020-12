美파우치 "韓, 코로나 모범 방역국"…정은경과 협력방안 논의

[아시아경제 최대열 기자] 정은경 질병관리청장과 앤소니 파우치 미국 국립알레르기ㆍ감염병연구소장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 감염병 분야에서 양국간 연구ㆍ대처 과정에서 힘을 모으기로 했다.

정 청장과 파우치 소장은 29일(한국시간) 영상회의를 갖고 최근 코로나19 상황, 대응경험 등에 대해 이야기를 나눴다. 백신ㆍ치료제 관련 기술협력, 공동 임상연구 등 감염병 분야에서 연구협력을 비롯해 나라간 정례적인 협의체를 구축하는 방안도 논의했다. 파우치 소장은 트럼프 행정부에서 핵심적 역할을 맡았으며 차기 바이든 행정부에서도 유임해 대통령 수석 의료자문관으로 지명됐다.

질병청은 "화이자ㆍ모더나 백신의 핵심기술인 메신저리보핵산(mRNA)과 관련해 기술협력을 강화하기로 하고 인력교류 등 세부 사항을 꾸준히 협의해 나가기로 했다"고 전했다.

이와 함께 국내 코로나19 경험과 현황을 공유하는 한편 무증상 감염자에 대한 선제적 검사전략, 향후 백신 접종계획에 대해서도 의견을 나눴다. 파우치 소장은 "한국은 감염자 수가 낮게 유지되고 있어 코로나19가 잘 통제되고 있다고 평가할 수 있다"며 "코로나19 모범대응 국가 가운데 하나"라고 말했다.

이어 "한국은 정부의 권유사항에 대해 국민이 일관되게 협조해 주는 반면 미국은 50개 주마다 주정부의 대응과 국민의 협조에도 차이가 있어 어려움이 있다"고 했다. 정 청장은 "이번 회의가 향후 감염병 분야에서 양국의 협력을 새롭게 강화함으로써 미래 감염병에 더욱 잘 대비해 나가기 위한 초석이 될 것"이라고 전했다.

정 청장과 파우치 소장은 앞으로 정례적으로 만나기로 했으며 양국 감염병 연구소간 의향서를 체결하는 등 필요한 사항을 협력하기로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr