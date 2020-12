[인사]대신금융그룹

■대신증권

▷ 이사대우 지점장 임명

▲동대구지점 김경렬 ▲군산지점 고영이

▷ 영업점장 신규선임

▲잠실WM센터 김영한 ▲대전센터 홍순균 ▲신촌지점 심현석 ▲포항지점 정수형 ▲울산지점 권계철

▷ 부서장 신규선임

▲IPO1본부 김경순 ▲IPO2본부 윤종혁 ▲PF3본부 송기석 ▲전략지원실 김현복 ▲IT지원부 우영준 ▲자산리서치부 양지환 ▲WM추진부 유희원 ▲연금사업부 편수원 ▲신기술금융부 윤병권 데이터혁신팀 최종욱

▷ 영업점장 전보

▲여의도영업부 서정국 ▲천안센터 오용진

▷ 부서장 전보

▲인프라서비스부 유혜령

■대신에이엠씨

▷ 부서장 신규선임

▲자산관리1부 오승용 ▲자산관리2부 조국조 ▲자산관리3부 조계룡

■대신저축은행

▷ 영업점장 신규선임

▲압구정지점 김승래

▷ 부서장 신규선임

▲전산부 김진표 ▲Digital혁신팀 박형민

▷ 부서장 전보

▲심사부 이종온 ▲업무지원부 지규성

■대신자산신탁

▷ 부서장 신규선임

▲경영관리부 이규환 ▲리스크관리부 김진우

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr