'해양 난개발' 막는 적합성협의 올해 217건…10배 늘어

항만·어항 개발과 어장 개발이 가장 많아

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 해양수산부는 올해 217건의 해양공간 적합성협의가 진행됐다고 30일 밝혔다. 이는 지난해(21건)보다 10배 이상 많은 수치다.

해양공간 적합성협의는 중앙행정기관이나 지방자치단체에서 해양관광단지·항만·어항·해양에너지 개발 등 각종 해양공간의 이용·개발계획을 수립하거나 지구·지역을 지정할 때 해수부와 사전에 협의하는 제도다. 해양공간의 난개발을 막고 해양생태계를 보전하기 위해 2019년 4월부터 시행됐다.

제도가 시행되는 첫 해인 지난해에는 4월부터 제도가 도입이 되었기 때문에 적합성협의 실적이 21건에 불과했다. 하지만 올해는 1분기 78건, 2분기 76건 등 상반기부터 협의가 활발하게 이뤄지며 연간 217건의 해양공간 적합성협의가 진행됐다.

황준성 해수부 해양공간정책과장은 "해양공간 적합성협의를 통해 불필요한 해양매립계획의 축소·폐지, 용도에 부합하지 않은 계획의 변경, 과도하게 산정된 어항시설의 규모 조정 등이 이뤄져 해양공간의 합리적 이용·개발을 유도하는 첨병으로서의 역할을 톡톡히 하고 있는 것으로 평가된다"고 말했다.

실제 해수부는 적합성협의를 통해 A항의 대규모 친수시설 매립규모를 줄이고, B항의 항만구역 내 어항시설 설치 계획 변경을 유도하는 한편, C항의 부두시설 재산정을 통해 적정 규모로 계획 변경을 유도하는 등 난개발을 막고 효율적인 사업 진행이 가능하도록 했다.

올해 해양공간 적합성협의 대상계획의 유형을 보면 어항정비 및 어촌뉴딜 등 '항만·어항 개발'이 107건(49.3%)으로 가장 많았다. '어장 개발'이 97건(44.7%)으로 그 뒤를 이었다. 이 외에 산업입지 관련 '해양자원 이용·개발'이 9건(4.1%), '광물·골재 채취' 관련이 4건(1.9%)을 각각 기록했다.

협의 요청기관별로는 시·도 등 지자체가 179건(82.5%)으로 가장 많았다. 이어 해수부·지방해양수산청 30건(13.8%), 기타 중앙행정기관 등 8건(3.7%) 순으로 나타났다.

