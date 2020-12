◇ 전보

<임원>

▲ 영업지원본부장 전무 손장욱

▲ 투자금융본부장 상무 최영수

▲ 기획관리본부장 상무 이용득

◇ 승진

<부장>

▲ 유승준

▲ 임근석

▲ 이순호

▲ 황상규