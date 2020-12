정 총리 "특별대책 기간·거리두기 끝나는 주말 이후 대책 준비" 당부

"집단감염·연말연시 이동…확진자 급증 가능성 충분"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 30일 관계당국에 "특별대책 기간(지난 24일~다음달 3일)과 사회적 거리두기 단계가 종료되는 이번 주말 이후의 방역전략을 치밀하게 준비해 둘 필요가 있다"고 당부했다.

정 총리는 이날 오전 서울시청에서 주재한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "누적 확진자의 40%가량이 지난 한달 새 발생해 이번 유행이 최대의 고비가 되고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "최근 요양병원, 종교시설 등에서 집단감염이 계속되고 있는 가운데 연말연시 이동과 모임까지 증가하면 확진자가 급증할 가능성이 충분하다"고 환기했다.

정 총리는 "특별대책 기간과 사회적 거리두기 단계가 종료되는 이번 주말 이후의 방역전략을 치밀하게 준비해 둘 필요가 있다"며 "정부는 확진자 추세, 검사역량, 의료대응 여력 등을 종합적으로 고려해 방역대책을 심사숙고하겠다"고 밝혔다.

그는 "중수본은 각 부처, 지자체, 그리고 전문가와 심도 있게 논의하여 대안을 마련해달라"고 주문했다.

정 총리는 전날 발표한 피해대책과 관련해 "코로나19 대응에 힘을 보태주고 있는 민간병원과 의료인을 지원하기 위한 약 8000억원 규모의 예산도 포함돼 있다"고 전했다.

그러면서 "예산 집행이 늦어져 서운함을 느끼게 해서도 안 된다"며 "최대한 신속하게 지원대책을 실행해달라"고 지시했다.

끝으로 "이날부터 중부지방을 중심으로 영하 20도까지 떨어지는 한파가 몰려온다는 예보가 있다"며 "악조건 속에서도 방역 현장에선 의료진, 군인, 경찰관, 소방관, 공직자 등 수많은 분들이 헌신하고 계신다. 깊이 감사드린다"고 했다.

