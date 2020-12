제네시스, 전용 금융 프로그램 'G-FINANCE' 출시

[아시아경제 우수연 기자]제네시스가 최대 120개월 분납, 80%의 원금 유예가 가능한 브랜드 전용 금융 프로그램을 출시한다.

제네시스는 브랜드 전용 금융 프로그램 'G-FINANCE' 출시하고 다음달 4일부터 운영한다고 밝혔다. 제네시스는 최근 GV70 출시 등 라인업 확대에 맞춰 고객에게 보다 다양한 선택권을 제공하고 합리적인 가격에서 차량을 구매할 수 있도록 이번 프로그램을 출시했다고 설명했다.

특히 제네시스가 운영하고 있는 개인 맞춤형 판매 방식 '유어 제네시스' 시스템과 유사하게 다양한 맞춤형 금융 상품을 제공하는 것이 특징이다. 할부 상품의 경우 표준형, 유예형, 거치형 등 유형별로 신규 선택사양을 도입해 고객들의 부담을 낮추고 선택권을 확대했다. 표준형은 현재 12~60개월인 할부 기간을 12~120개월까지로 대폭 늘렸다.

유예형의 경우에는 36개월 기준으로 최대 55%까지였던 유예율을 80%까지 설정할 수 있도록 했다. 거치형의 경우에는 기존 12개월만 가능했던 원금 거치 기간을 6·12·18·24개월 중에서 선택할 수 있도록 했다. 아울러 할부 상품 유형에 상관없이 약정한 할부 계약이 25개월 이상 경과된 이후에는 중도상환수수료를 면제해 준다.

리스·렌트 상품은 사고 시 동급 신차로 교환해 주는 신차교환 서비스와 차량 흠집, 외관 손상을 복구해 주는 스마트리페어 서비스를 1년간 제공하는 경제형 상품, 다양한 부가서비스를 추가로 선택해 이용 가능한 선택형 상품으로 운영된다. 선택형 상품의 경우에는 프리미엄 썬팅, 외부 광택, 가죽 코팅 등 차량 이용 및 관리에 꼭 필요한 다양한 서비스를 자유롭게 선택할 수 있도록 함으로써 고객 만족도를 높였다.

아울러 G-FINANCE 프로그램은 할부의 경우 재구매 회차에 따라 최대 1.0%의 특별 금리 할인을 적용하며, 리스·렌트는 프로그램 재이용 시 200만원을 할인해 주는 등의 재구매 혜택을 늘렸다.

이번 G-FINANCE 프로그램 출시에 맞춰 연단위로 제네시스 차량을 이용하는 연 구독형 상품도 출시됐다. 1년마다 차량을 교체할 수 있는 3년 구독 프로그램 및 2년마다 차량을 교체할 수 있는 4년 구독 프로그램 두 가지로 운영된다.

제네시스 관계자는 "G-FINANCE 프로그램은 고객들이 보다 자유롭고 합리적으로 제네시스의 가치를 누릴 수 있도록 하는데 초점을 맞췄다"며 "향후에도 다양한 옵션과 부가서비스를 제공함으로써 고객 만족도를 높여갈 계획"이라고 말했다.

