9급→1급 공무원 성공 신화 … 경북도청 이묵 실장, 40년 공직 마무리

이철우 도지사 "누구나 승진·발탁 기회 열린 문화 만들어가겠다"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 9급에서 시작해 1급까지 공무원 성공신화를 기록한 이묵 재난안전실장이 2021년 1월 3일자로 40여 간 공직생활을 마무리한다고 30일 전했다.

지난 1981년 청도군 9급 공무원으로 공직에 발을 디딘 이 실장은 그간 경북도 문화예술산업과, 자치행정과, 정책기획관실을 거쳐 비서실장, 대변인, 구미부시장, 재난안전실장 등 주요 요직을 두루 역임한 뒤 지방관리관(1급)으로 승진 후 퇴임한다.

오직 한 길만을 걸으며 도정발전에 많은 성과를 거두면서, 녹조근정훈장, 대통령표창, 국무총리 모범공무원표창 등 다수의 표창을 수상했다. 민선7기 이철우 도지사의 도정방향 슬로건 '새바람 행복경북'을 탁월한 리더십과 조직친화력, 과감한 업무추진력을 바탕으로 '변해야 산다'는 도정철학을 손수 실천해 왔다는 평판을 들었다.

올해 재난안전실장으로 재직하면서는 코로나19 확산과 차단을 위한 선제적 대응, 안동산불, 긴 장마와 태풍 등 자연재난에 대한 상황관리 및 조치 등 재난안전대책본부 운영으로 도민 안전을 위해 연중 주말에도 하루도 쉬지 않는 열정을 보였다.

이묵 재난안전실장은 "공직생활 마지막까지 어려운 고비와 역경을 함께해 주신 선후배 동료직원들께 진심으로 감사를 드린다"며 "코로나19가 끝나지 않은 상황에서 퇴임하게 되어 발걸음은 무겁지만, 지역사회의 일원으로서 행복 경북을 실현할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.

이철우 도지사도 "일반공무원으로서 非고시도 최고위직인 지방 관리관으로 승진할 수 있다는 모범사례가 됐다"며 "묵묵히 자기 일에 대한 열정과 성심으로 최선을 다하면 누구나 승진과 발탁의 기회가 열려져 있는 문화를 만들어 가겠다"고 치하했다.

