경부선 천안역 인근서 철도 작업자 2명 사망…일부 열차 운행중지

[아시아경제(천안) 정일웅 기자] 경부선 천안역 인근에서 철도 작업자 2명이 사망하는 사고가 발생했다.

30일 한국철도에 따르면 이날 오전 2시 55분경 경부선 상행 소정리~천안 구간에서 화물열차와 백호우(포크레인)가 접촉해 작업자가 사망하고 전철주 설비 등이 일부 파손됐다.

작업자들은 사고 당시 소정리~천안역 구간 배수관로 노반 터파기 및 배수관 설치 작업을 진행하고 있었던 것으로 전해진다.

한국철도는 현재 긴급 복구반을 투입해 사고 현장을 수습하는 동시에 복구 작업을 벌이고 있다.

하지만 소정리~천안 사이 하선 단선 운행으로 사고수습과 복구 과정에서 일부 열차운행(KTX 제외)이 중지된다고 한국철도는 설명했다. 복구 완료 예정시간은 오전 10시경이다.

한국철도 관계자는 “작업자 사망 사고와 관련해 깊이 사과드리며 사고수습과 안전한 복구에 최선을 다하겠다”며 “열차 이용객들은 홈페이지와 코레일톡으로 열차 운행여부 확인을 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr