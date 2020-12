정 총리, 제주 어선 전복사고에 "최대한 신속히 구조"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 29일 제주 해상에서 발생한 어선 전복 사고와 관련해 신속한 구조에 총력을 기울이라고 지시했다.

정 총리는 "해양수산부 장관과 해양경찰청장은 가용한 모든 함정, 항공기, 구조대 및 주변을 운항중인 어선, 상선, 관공선을 동원해 인명 구조 및 수색에 최선을 다하라"고 긴급 지시했다고 국무조정실이 밝혔다.

그는 "선박 내부에 고립된 선원들을 최대한 신속히 구조하라"면서 "현지 기상이 좋지 않은 만큼 구조대의 안전에도 만전을 기하라"고 당부했다.

정 총리는 "국방부 장관도 해군 군함을 동원해 수색을 지원하고, 항공기를 투입해 조명탄을 투하하는 등 야간 구조활동이 원활히 이뤄지도록 지원해달라"고 주문했다.

전날 오후 7시44분께 제주항 북서쪽 약 2.6㎞ 인근 해상에서 선원 7명이 승선한 39t급 어선이 전복됐다는 신고가 접수돼 해경이 구조 작업을 하는 중이다.

