[아시아경제 조슬기나 기자] 카멀라 해리스 미국 부통령 당선인이 29일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 공개 접종한다.

미 CNN방송은 인수위 관계자를 인용해 해리스 당선인과 남편 더글라스 엠호프가 이날 워싱턴DC에서 코로나19 백신을 접종하는 장면을 생중계한다고 보도했다.

앞서 조 바이든 대통령 당선인이 백신을 맞은 지 1주일 만이다. 당시에도 백신에 대한 국민 불신을 해소하기 위해 접종장면이 방송과 인터넷 등을 통해 생중계 됐었다. 바이든 당선인이 맞은 백신은 미국이 처음으로 긴급 사용을 승인한 화이자-바이오앤테스사의 백신으로, 최초 접종 3주 후 두번째 주사를 맞아야 한다.

인수위 관계자는 바이든 당선인과 해리스 당선인이 의료진의 권고에 따라 시차를 두고 백신 접종을 진행하게 됐다고 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr