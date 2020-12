최기영 "원자력, 청정에너지전환 가교"…정재훈 "변화에 부응"

과기부 주최·원산협회 주관

'제10회 원자력 안전 및 진흥의 날 기념식' 온라인 개최

[아시아경제 문채석 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관은 29일 "원자력은 청정에너지로의 전환을 원활하게 이어주는 가교 역할을 수행해야 한다"고 말했다.

최 장관은 이날 과기정통부 주최, 한국원자력산업협회 주관으로 온라인 개최된 제10회 원자력 안전 및 진흥의 날 기념식 축사에서 이같이 강조했다.

그는 "과기정통부는 이를 위해 환경변화에 대처하고 미래를 대비하는 연구개발을 적극적으로 지원하고 있다"며 "내년 원자력 연구개발에 전년 대비 250억원 늘어난 3150억원을 투자할 예정"이라고 밝혔다.

그는 특히 "원전 안전성 증진, 해체 핵심기술 개발, 선진 소형원자로 기술 개발 등에 집중 투자될 것"이라고 했다.

정재훈 한국원자력산업협회 회장(한국수력원자력 사장)도 축사에서 "빠르게 변화하는 에너지 상황에 부응하면서 원자력계가 새로운 성장동력을 창출해 나가야 할 것"이라며 "4차 산업혁명 기술과 접목해 더 안전하고 더 편리한 에너지를 만들어 가자"고 언급했다.

이날 행사에선 강재열 한국원자력산업협회 상근부회장이 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 시운전 정비계약 체결 등에 기여한 공로로 과학기술훈장(웅비장)을 수상하는 등 15명이 정부포상자로 선정됐다.

기념식 영상은 원산협회 홈페이지, 과기정통부 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr