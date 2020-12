속보[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 29일 오후 7시 50분경 제주항 북방 6.3㎞ 지점에서 한림수협 외끌이 대형 저인망(39t)어선이 침몰하는 사고가 발생해 제주해경이 상황을 전파하고 구조에 나섰다.

