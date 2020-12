[아시아경제 문채석 기자]

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 26,400 전일대비 650 등락률 -2.40% 거래량 4,838,292 전일가 27,050 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 한국전력, 최근 5일 외국인 155만 2139주 순매도... 주가 2만 6200원(-3.14%)2034년 신·재생 발전 비중 26%로 확대…수요 확충·수익성 확대한국전력, 이시간 주가 -0.19%.... 최근 5일 개인 127만 5561주 순매수 close 1(가)직급 이동

<전보>

◆서울본부

▶전력관리처장 김세경 ▶동대문중랑지사장 김완호 ▶마포용산지사장 문형일 ▶노원도봉지사장 김상준

◆남서울본부

▶전력관리처장 박종명 ▶강서양천지사장 박성철 ▶관악동작지사장 김홍균 ▶강동송파지사장 장성배 ▶강남지사장 허태헌

◆인천본부

▶전력관리처장 김병헌 ▶남인천지사장 한규완

◆경기북부본부

▶고양지사장 서정욱 ▶파주지사장 김경수

◆경기본부

▶전력관리처장 심정운 ▶안양지사장 유현호 ▶평택지사장 조성인

◆강원본부

▶강릉지사장 이형근

◆대전세종충남본부

▶전력관리처장 서철수 ▶천안지사장 황상호

◆광주전남본부

▶전력관리처장 황인목

◆대구본부

▶전력관리처장 김준오 ▶남대구지사장 이기탁 ▶서대구지사장 김문선

◆경북본부

▶구미지사장 박동환

◆부산울산본부

▶전력관리처장 한경남 ▶울산지사장 이경윤 ▶김해지사장 황영익 ▶동래지사장 박장범 ▶남부산지사장 이범익

◆경남본부

▶전력관리처장 정만길 ▶진주지사장 한명철

◆전력연구원

▶부원장 이준신 ▶연구전략실장 제갈성 ▶연구전략실 R&D 기획팀장 박민혁 ▶발전기술연구소장 김범수 ▶융복합프로젝트 연구소장 송기욱

◆경인건설본부

▶남서울인천 건설지사장 박영신 ▶경기건설지사장 민병문

◆해외원전사업처

▶원전사업개발실장 김창연

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr