기아차, 올해 임단협 잠정안 '찬성 58.6%' 가결…30일 조인식

임금안 58.6%·단협안 55.8% 찬성

[아시아경제 김지희 기자]기아자동차 노사가 2020년 임금 및 단체협약(임단협)을 연내 마무리하는 데 성공했다.

29일 기아차에 따르면 이날 노조가 임단협 잠정합의안에 대한 찬반투표를 진행한 결과 과반수가 찬성표를 던지며 최종 가결됐다. 투표에는 전체 조합원 2만9262명 가운데 2만7050명이 참여했다. 임금안은 58.6%(1만5856명), 단협안은 55.8%(1만5092명)의 찬성률을 기록했다.

잠정합의안이 통과됨에 따라 기아차는 지난 8월 상견례 이후 4개월여간 이어진 올해 임단협의 마침표를 찍게 됐다. 기아차 노사는 오는 30일 소하리 공장에서 임단협 조인식을 진행할 예정이다.

지난 22일 릴레이 교섭 끝에 나온 올해 임단협 타결안에는 ▲기본급 동결 및 성과금 150% ▲격려금 120만원 ▲재래시장 상품권 150만원 지급 등이 담겼다. 특히 노사 양측은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 위기상황 등에 공감대를 형성하며 2009년 금융위기 이후 11년 만에 기본급 동결에 합의했다.

막판까지 협상의 발목을 잡았던 '잔업 30분 복원'은 25분 복원선에서 합의가 이뤄졌다. 실제로는 연장 근로 시간을 10분 늘리고, 작업 속도를 높이는 방식 등을 통해 나머지 15분에 해당하는 작업량을 늘려 연장근무 효과를 내는 방식이다. 또 노사간 큰 입장차를 보였던 정년 연장에 대해서는 기존 베테랑 프로그램을 확대 개편하기로 했다.

기아차 노사는 올 8월 상견례 이후 16번의 본교섭을 진행했다. 지난달 16일 사측은 앞서 일찌감치 올해 임단협을 마무리한 현대차와 동일한 수준의 안을 제시했으나, 노조는 잔업 복원과 정년 연장 등을 요구하며 갈등을 거듭했다. 이 과정에서 교섭 결렬을 선언, 지난달 25일부터 4주간 부분파업을 벌이기도 했다. 2011년 이후 9년 연속 파업이었다. 4주 동안 이어진 부분 파업으로 발생한 생산 차질은 4만7000대 수준으로 알려졌다.

