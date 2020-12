국민의힘, 변창흠 검찰 고발…블랙리스트·지인 특혜채용 의혹

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 29일 변창흠 국토교통부 장관을 서울주택도시공사(SH) 사장 시절 블랙리스트 작성·지인 특혜 채용 의혹과 관련 강요죄 및 업무방해죄 혐의로 검찰에 고발했다.

국민의힘은 이날 보도자료를 통해 “변 장관이 SH 사장 시절 공사 직원들의 정치성향 등을 조사해 ‘친 박원순 인사’·‘친 변창흠 인사’를 표시한 인사안을 만들어오도록 지시하고, 이를 따르지 않을 경우 상급자로서 불이익을 줄 수 있다는 말과 행동을 하는 등 블랙리스트를 작성하도록 지시한바 강요죄에 해당한다”고 밝혔다.

국민의힘은 “SH 사장 재직시절 신규 임용한 임직원 52명 중 최소 18명이 학교나 직장, 시민단체 등을 통해 피의자와 인연이 있는 사람을 특혜 채용하도록 해 SH 임원추천위원회 또는 직원채용담당자의 정당한 채용업무를 방해한바 위계 또는 위력에 의한 업무방해죄에 해당한다”고 주장했다. 이어 “지인을 채용함에 있어 관련자들로부터 채용부탁과 같은 부정청탁에 의해 이뤄졌다면 청탁금지법에도 저촉된다”고 덧붙였다.

국민의힘은 “현재 인사청문회가 끝난 이후에도 관련 증언들과 제보들이 계속 들어오고 있는 상황”이라며 “향후 증언과 제보를 통해서도 변 장관의 잘못이 낱낱이 드러날 것이며 이에 대한 문제도 적극적으로 제기할 방침”이라고 말했다.

