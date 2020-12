한국 주도 '동북아 방역·보건 협력체' 5개국으로 첫 실무회의 개최…북한은 불참

문재인 대통령, 유엔 총회서 제안 3개월 만에 미국, 중국, 러시아, 몽골 등 5개국으로 시작

일본, 협력체 참여 미정

[아시아경제 임철영 기자] 문재인 대통령이 지난 9월 제안한 '동북아 방역·보건 협력체' 출범을 위한 5개국 실무 화상회의가 29일 저녁 개최된다고 외교부가 밝혔다.

이번 회의에는 한국을 포함해 미국, 중국, 러시아, 몽골 등 5개국 외교 및 보건 당국자와 민간 전문가 등이 참석한다. 참석자들은 각국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 모범 사례를 공유하고 초국경적 보건안보 위기에 대한 역내 협력 방안 등에 대해 논의할 예정이다. 일본측에서는 주한 대사관 관계자 등이 참석할 예정이지만 협력체 참여 여부는 더 검토하겠다는 입장을 전했다.

이날 최영삼 대변인은 정례브리핑을 통해 "문 대통령이 유엔총회를 계기로 '동북아 방역·보건 협력체'를 제안한 이후 출범을 위한 첫 실무 회의를 화상으로 개최한다"면서 "협력체를 제안한 이후 국경을 넘는 지역 협력의 중요성에 대한 역내 국가들의 뜻을 모아 이번 회의를 개최하게 됐다"고 설명했다.

강경화 외교부 장관은 이날 영상 환영사를 통해 초국경적 보건안보 위기에 대응한 역내 협력의 필요성을 강조하고 실무 화상회의를 첫 출발로 참가국 간 협력의 폭과 깊이가 계속 확대돼 나가길 기대하는 입장을 표명할 예정이다.

기대를 모았던 북한의 참여는 성사되지 않았다. 최 대변인은 "이번 회의에는 북한이 참여하지 않지만 코로나19 대응 관련 역내 협력이 시급한 만큼 향후 북한의 참여에 대해서도 문을 열어두면서 가능한 국가들 간에 동 협력체를 우선 출범시키게 됐다"면서 "정부는 오늘 출범회의를 발판으로 관련국들 간 실질적인 협력을 차근차근 발전시켜나가면서 북한을 포함해 참여국 확대도 점진적으로 추진해 나가고자 한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr