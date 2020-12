세진중공업, 계열사 지아이테크 지분 100% 취득 결정

[아시아경제 이민우 기자] 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 6,680 전일대비 10 등락률 -0.15% 거래량 706,461 전일가 6,690 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 세진중공업, 삼성엔지니어링과 571억 규모 공급계약 체결세진중공업, 주당 150원 현금배당 결정[클릭 e종목]"세진중공업, 자회사 가치 부각 전망" close 은 계열사인 선박용기자재 제조업체 지아이테크의 지분 55%(110만주)를 125억원 상당에 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다. 이에 따라 세진중공업은 지아이테크의 지분 100%를 보유하게 됐다. 세진중공업 측은 "신규 사업 창출 기대 및 재무적 투자수익 창출을 위해 결정했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr