대림 새 이름은 DL…"글로벌 디벨로퍼로 도약"

[아시아경제 임온유 기자] 내년 1월부터 지주사 체재로 공식 출범하는 대림이 그룹 명칭을 DL로 확정하고 새 기업이미지(CI)를 29일 공개했다.

사명은 지주회사가 DL㈜, 대림산업 건설사업부가 DL이앤씨(DL E&C), 대림산업 석유화학사업부가 DL케미칼(DL Chemical)로 확정됐다.

계열사인 대림에너지, 대림에프엔씨, 대림자동차도 각각 DL에너지(DL Energy), DL에프엔씨(DL FnC), DL모터스(DL Motors)로 이름을 바꾼다.

이날 DL그룹의 공식 이미지인 CI도 공개됐다.

DL 측은 "새로 선보이는 CI는 마치 블록을 쌓듯이 세상의 기본을 만들어가는 DL의 업을 형상화하고 강조했다"며 "색상은 기존 대림의 CI 색상인 파란색을 그대로 계승해 대림의 전통을 이어간다는 의미를 담았다"고 설명했다.

내년에 창사 82주년을 맞는 DL은 새 사명과 CI를 통해 그룹의 정체성을 강화하고, 혁신과 변화를 통한 글로벌 디벨로퍼로 도약할 계획이다.

DL그룹은 내년 1월 출범을 앞두고 광화문과 남대문 등 서울 곳곳에 흩어져 있던 계열사를 서울 종로구 통일로에 새로 지은 'D타워 돈의문'으로 집결시켰다. 새 사옥은 지하 6층∼지상 26층에 연면적 8만6224㎡ 규모로, DL그룹 계열사 6곳의 임직원을 포함해 약 3000명이 근무하게 된다.

