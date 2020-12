29일 서울 종로구 세종로 일대에 눈이 내리고 있다. 기상청은 전국 곳곳에 비나 눈이 내리면서 찬 공기가 내려와 한파가 다시 시작되겠다고 밝혔다./강진형 기자aymsdream@

