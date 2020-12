호주 "코로나 발원지 조사 제대로 해야" 강조…中과 갈등 격화하나

WHO 독립평가단, 다음달 중간보고서 제출 예정

[아시아경제 김대현 기자] 호주 정부가 중국의 강력 반발에도 아랑곳하지 않고 국제 사회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발원지와 원인을 명백히 밝혀야 한다고 재차 강조했다.

28일(현지시간) 일간 가디언에 따르면 세계보건기구(WHO) 집행이사회 멤버인 호주는 다음달에 코로나19 발원지 조사 중간보고서 제출을 앞두고 국제사회에 계속해서 '강력하고 독립적이며 포괄적인' 국제조사를 요구하고 있다. 헬렌 클라크 전 뉴질랜드 총리가 공동의장을 맡은 독립평가단은 다음달 이 보고서를 WHO 이사회에 제출할 예정이다.

호주 보건부 측은 가디언에 "호주는 모든 국가가 이번 조사과정에 공개적이고 건설적으로 참여하기를 장려한다"고 밝혔다. 이어 조사가 진전되고 있다는 점을 긍정적을 평가하면서 평가단이 상당한 업무를 해야하는 상황이라는 점을 강조했다. 또 WHO가 코로나19 대응에 대한 평가와 향후 팬데믹(세계적 대유행) 상황을 막고 완화하며 대응할 수 있는 WHO의 기능을 강화할 수 있도록 집행이사회 국가들과 협력해 나가겠다고 덧붙였다.

호주는 지난 4월부터 국제사회에 코로나19 발원지와 원인을 찾아야한다고 목소리를 냈다. 이 과정에서 중국과 호주는 관계가 크게 악화했다. 중국은 호주의 요구를 '정치적 모략'이라며 반발했고 이러한 요구 이후 한달만에 쇠고기와 보리, 와인 등 호주산 제품에 줄줄이 반덤핑 관세를 부과했다.

그럼에도 호주는 WHO를 향해 국제조사에 대한 요구를 지속적으로 내놓고 있다. 최근에는 호주가 중국의 관세 부과를 세계무역기구(WTO)에 제소하겠다고 발표하면서 양국의 분쟁도 새로운 국면을 맞게 됐다. 스콧 모리슨 호주 총리는 호주의 주권은 거래 대상이 아니라며 "(중국의) 경제적 압력에 굴복 하지 않겠다"고 강조했다.

