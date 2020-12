中 저장성, 알리바바 겨냥 "반독점 감독 전면에 서겠다" 선언

알리바바 근거지 저장성, 중앙 당 방침에 '충성맹세'

저장성 시장감독 당국, 알리바바 반독점 현장 조사

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 전자상거래 업체 알리바바그룹의 본사가 있는 저장성 당국이 반독점 정책 강도를 높이기로 했다.

29일 중국 매체들에 따르면 저장성 공산당 위원회는 전날 위안자쥔 서기 주재로 특별 회의를 열고 당 수뇌부가 정한 반독점 및 무질서한 자본 확장 방지 문제를 논의했다.

위원회는 회의 후 "반독점과 자본의 무질서한 확장 방지는 당 중앙의 중대 결정으로서 사회주의 시장경제 체제 완성을 위한 요구"라며 "인터넷 플랫폼 경제의 건강한 발전 실현에 필요하다"고 밝혔다.

위원회는 "저장성은 인터넷 플랫폼 경제, 온라인 경제, 핀테크가 비교적 발달한 지역"이라며 "감독에 있어서도 솔선해 길을 찾고 전면에 서야 한다"고 강조했다.

공산당 지도부는 이달 열린 정치국 회의와 중앙경제공작회의를 통해 '반독점'과 '자본의 무질서한 확장 방지'를 국가 차원의 중점 정책 의제로 제시했는데 알리바바 감독을 일선에서 담당하는 저장성 당국이 이를 성실히 이행하겠다는 공개적인 '충성 맹세'를 한 것으로 볼 수 있다.

저장성 시장감독 당국은 지난 24일 알리바바 관계자들을 면담하고 관련 자료를 확보하는 등 '양자택일 강요' 문제와 관련한 반독점 현장 조사를 진행하기도 했다.

양자택일 강요란 알리바바가 타오바오와 티몰 등 자사 플랫폼에 입점한 업체들이 징둥 등 경쟁 업체에 입점하지 못하게 한 것을 말한다.

중국 안팎에서는 중국 정부의 반독점 정책 강화 기조가 아무런 예고 없이 갑자기 튀어나온 것은 아니지만 지난 10월 말 공개 포럼에서 이뤄진 알리바바 창업자 마윈의 도발적인 정부 비판이 중국 당국에 '인터넷 공룡 길들이기' 결심을 자극했다는 분석이 있다.

앤트그룹의 상장이 불발된 11월 초 이후 알리바바 시가총액은 2000억달러(한화 220조원)가량 줄어들었다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr