김태년 “코로나19 백신 물량 충분히 확보…도입 앞당길 준비도”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 29일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련, “물량을 충분히 확보했으며 도입을 앞당길 준비도 하고 있다”고 말했다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “정부는 4600만명 분의 백신을 확보했고, 3600만명 분에 대한 구매계약을 확정했다”며 이같이 밝혔다.

그는 “집단면역 형성에 필요한 60% 접종은 충분하고, 돌발상황을 대비한 추가물량 확보를 준비 중이다”며 “접종할 수 없는 연령인 18세 이하나 임산부 등을 제외하면 접종해야 할 국민100% 물량이 확보된 것”이라고 했다.

이어 “백신 도입을 더욱 앞당길 준비도 하고 있다”며 “당에서도 백신확보와 접종과 관련해 매일 점검하고 있다”고 강조했다. 김 원내대표는 “정부는 내년 2월부터 노인 요양시설, 방역 종사자 등 우선순위 대상자부터 접종할 것으로 예상하고 있다”며 “당과 협의를 거쳐 백신접종 로드맵을 발표하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “이번 주 식약처에 코로나 치료제 승인신청이 접수된다. 치료제 개발과 상용화에 성공한다면 코로나19 극복의 또 다른 길이 열릴 것”이라며 “야당은 백신 정쟁화를 그만 두길 바란다. 야당의 근거 없는 흔들기는 국민들의 자부심만 깎아내리는 자해행위”라고 비판했다.

한정애 정책위의장도 이날 회의에서 “현재 유통되는 백신 가운데 18세 미만 청소년, 유아, 임산부를 대상으로 임상을 마친 백신이 존재하지 않는다”며 “18세 이상 성인은 800만 명 정도다. 정부가 확보한 4600만명 분은 이 800만명을 제외한 인원을 초과한 물량”이라고 강조했다.

한 정책위의장은 “화이자 백신의 경우 영하 70도에서 특별관리가 가능한 콜드체인도 확보해야 하고, 정부는 이를 확보하기 위해 노력하고 있다”며 “몇 년 전만 해도 국정을 운영한 경험이 있는 야당이 이를 모르지 않을 텐데 무작위로 말하고 있다. 서운하다”고 말했다.

