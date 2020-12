지난달 독일서 변이 코로나19 발견

[아시아경제 권재희 기자] 최근 영국에서 발견된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스가 이미 지난달 독일에서 나타났다는 것이 확인됐다.

28일(현지시간) 독일 일간 디벨트는 색소니주 보건당국을 인용해 독일 하노버 의대 의료진이 지난달 코로나19 증상을 보였던 환자의 샘플을 채취한 결과 이 같은 결론을 내렸다고 보도했다.

베를린 차리테 의대도 하노버 의대의 보고를 확인한 것으로 전해졌다.

이와 함께 독일 바덴뷔르템베르크주는 지난주 영국에서 프랑크푸르트를 항공편으로 지난 20일 입국한 코로나19 환자가 변이 바이러스에 감염됐다고 발표했다.

친척 집을 방문하기 위해 입국한 이 환자는 도착과 동시에 확진 판정을 받았으며, 이후 가족 승용차를 타고 자가격리를 해온 것으로 알려졌다.

한편 영국발 코로나19 변이 바이러스는 기존과 비교해 전파력이 강하지만, 치명도 면에서는 낮은 것으로 알려졌다.

