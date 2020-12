우리카드, 국가공인 정보보호 관리체계 인증 획득

금융보안원으로부터

개인정보보호 신뢰성·보안시스템 안정성 인정받아

[아시아경제 기하영 기자]우리카드가 금융보안원의 '국가공인 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증'을 획득했다고 29일 밝혔다.

ISMS-P 인증은 정보보호와 개인정보보호 관련 국내 금융권 최고 수준의 인증제도다. 인증 획득을 위해서는 정보보호 관리체계 80개 기준과 개인정보보호 관리체계 22개 기준에 대한 금융보안원의 정밀한 심사를 통과해야 한다.

이번 ISMS-P 인증은 우리카드의 정보보호 및 개인정보보호 신뢰성과 보안시스템 안정성을 높게 평가받은 성과다. 특히 우리카드는 ▲관리체계 수립 및 운영 ▲위험관리 ▲보호대책 적용 및 관리 ▲개인정보 라이프사이클 등에서 우수한 평가를 받았다.

우리카드 관계자는 "비대면 사회가 가속화되면서 개인정보보호의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "앞으로도 고객이 신뢰할 수 있는 정보보호 체계 운영과 함께 차별화된 금융 서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr