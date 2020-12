[아시아경제 이선애 기자] bhc그룹이 2021년 정기 임원 승진 인사를 단행했다고 29일 밝혔다.

◆임원승진

<전무> ㈜bhc IT기획실 유창성

<상무보> ㈜bhc 가맹사업본부 문상만

