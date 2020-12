[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 컨버즈=바이오웨이 주식 9만주 18억원에 처분 결정

◆ BGF=골프장 운영업체인 자회사 사우스스프링스 지분 87.323% 1503억원에 처분 결정

◆ CJ=계열사 CJ올리브영과 80억원 규모 CJ브랜드 사용 수의계약

◆ 화승인더스트리=계열사 화승비나에 274억원 규모 채무보증 결정

◆ CJ CGV=CJ로부터 2000억원 규모 신종자본차입 약정 체결 결정

◆ 대림건설=코크렙안양으로부터 1047억원 규모 안양물류센터재건축사업 수주

◆한국콜마=이호경 대표 일신상 사유로 사임. 안병준 단독 대표 체제로 변경

◆ 한국항공우주=업무상 배임 혐의 전직임원 공 모씨 대법원서 무죄 판결

◆ 대한전선=4636억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 태영건설=종속사 인제스피디움 주식 120만주 60억원에 받는 유상증자 참여 결정

◆ 대림건설=조달청으로부터 744억원 규모 울산 옥동-농소 1도로 개설공사 수주

◆ 한세실업=547억원 상당 자회사 한세엠케이 지분 전량(50.77%) 한세예스24홀딩스에 처분 결정

◆ 비비안 = 에서 로 최대주주 변경

◆ 셀트리온=계열사 셀트리온헬스케어와 램시마IV, 허쥬마, 트룩시마, 램시마SC, CT-P17 등 2755억원 규모 공급 계약

◆ 대림건설=한국철도시설공단으로부터 1448억원 규모 이천~충주 철도건설 제5공구 노반신설 기타공사 수주

