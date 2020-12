코로나19 확산 방지를 위해 내린 조치



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 연말연시 방역 강화 특별대책 추진에 따라 12월 31일 오후 6시부터 2021년 1월 1일 오전 7시까지 황매산 군립공원을 폐쇄한다.

군은 해맞이 행사 취소에도 불구하고 해맞이 명소인 황매산에 인파가 몰릴 것으로 예상, 매표소 입구에 방호벽을 설치하고 인력 등을 배치해 차량과 사람의 진입을 전면 통제할 예정이다.

군 관계자는 “매일 1000명씩 코로나 확진자가 나오고 있는 상황에서, 코로나 확산 방지를 위해 내린 조치”라며 “연말연시 관광명소 방문 자제를 부탁드리며, 정부 방침에 적극적으로 동참해 주시기를 당부한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr