[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 도널드 트럼프 행정부의 국가안보 관련 정보에 접근할 수 없다며 노골적인 불만을 드러냈다.

바이든 당선인은 28일(현지시간) 국가안보 분야 인수위 팀으로부터 보고받은 후 기자회견에서 이같이 밝혔다.

그는 "우리는 장애물에 직면했다. 국가안보 분야에 필요한 필요한 정보를 얻지 못하고 있다"며 국방부와 백악관 예산관리국을 지목했다. 바이든 당선인은 이런 상황을 두고 "무책임하다"고 비판했다.

바이든 당선인은 지난 26일에도 트럼프 대통령이 2조4000억달러 규모의 경기부양 법안과 연방정부 예산안에 서명하지 않는 것을 강하게 비판하는 등 최근 트럼프 대통령에 대한 공세의 수위를 높이고 있다.

