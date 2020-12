산업부, 내년 혁신기업 국가대표 200개 이상 선정…대출 등 금융지원

2021년도 '혁신기업 국가대표 1000' 종합 금융지원 산업부 신규선정 시작

상반기 100개사 선정 목표…선정 업체에 대출·투자·보증 등 종합 금융지원

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 내년에 200개 이상의 중견·중소기업을 '혁신기업 국가대표 1000' 종합 금융지원 대상에 올릴 것이라고 29일 밝혔다.

이날 산업부는 내년도 '혁신기업 국가대표 1000' 대상 기업 신규 선정 절차를 시작했다고 밝혔다.

금융위원회와 산업부·중기부 등 관계부처가 협업해 올해 신규 출범한 프로그램으로, 혁신성 있는 중견·중소기업 금융지원을 늘리는 게 목적이다.

산업부는 내년에 혁신적인 비즈니스 모델을 갖춘 200개 이상의 중견·중소기업을 지원 대상에 포함할 계획이다.

사업재편 승인, 소재·부품·장비 으뜸기업, 규제샌드박스 승인기업, 차세대 세계일류상품 생산기업 등에 가점을 준다.

자세한 사항은 산업부, 한국산업기술진흥원 홈페이지에서 확인하면 된다. 내년 상반기 중 신규 지원 기업이 확정될 예정이다.

