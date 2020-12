◇신규 보임

▶남북협력실장 최창열 ▶물류서비스실장 이준봉 ▶MICE추진실장 직무대리 박정우 ▶스타트업글로벌지원실장 직무대리 박필재

◇전보

▶인사총무실장 홍사교 ▶유라시아실장 김기현 ▶중국실장 심윤섭 ▶신성장연구실장 이상헌 ▶전략시장연구실장 박경진 ▶취업연수실장 조상현 ▶FTA활용정책실장 박연우 ▶FTA기업지원실장 천진우 ▶대구경북지역본부장 윤신영 ▶충북지역본부장 김경용 ▶브뤼셀지부장 조빛나 ▶UAE지부장 한창회

◇승진

▶충북지역본부장 김경용 ▶센터경영실장 이명자 ▶무역연수실장 이정수 ▶동향분석실장 정희철 ▶취업연수실장 조상현

박소연 기자 muse@asiae.co.kr