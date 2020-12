국민의당 “공수처장 후보 추천 ‘야바위꾼 농간’처럼 벌어져”

“공수처 출범부터 악취가 진동…정치적 중립 의구심”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 28일 초대 고위공직자범죄수사처장(공수처장) 최종후보 2인으로 김진욱 헌법재판소 선임연구관과 이건리 국민권익위 부위원장이 추천된 것에 대해 “오늘 야바위꾼의 농간처럼 벌어진 공수처장 최종 후보 추천 사태는 그리 머지않아 시기에 역사 속에서 지탄받기에 충분하다”고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평에서 “여당의 전폭적인 지지로 인해 견제기구조차 없는 막강한 권한을 가진 공수처장이 정치적 중립을 어떻게 지킬 수 있는지 의구심이 드는 것은 당연하다”며 이같이 말했다.

안 대변인은 “원래의 취지와는 정반대로 정적을 제거하기 위한 딱 알맞은 모양새를 갖춘 공수처가 태동하게 됨으로써 현 정권의 호령 아래 모두가 숨죽여 머리를 조아려야 할 세상이 된 셈”이라며 “이제 누가 감히 현 정권의 치부를 들춰내려 하고 덤빌 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

안 대변인은 “야당의 비토권 인정을 약속하며 균형과 견제로 중립을 지키겠다는 여당의 뻔뻔한 거짓말에 농락당한 야당은 속수무책이었고 이로써 공수처 출범은 시작부터 악취가 진동하고 공직사회에 대한 기강 확립과 투명한 조직의 기대감이 퇴색해버렸다”고 밝혔다.

안 대변인은 “집권 여당은 살아있는 권력 앞에서만 굴종할 수밖에 없는 공수처를 괴물로 만들지 말고, 부디 지금이라도 야당과의 협치를 통해 온 국민이 바랐던 원칙적이고 중립적인 공수처를 태동시키기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr