주호영 “공수처장 후보 추천 인정 못해…효력 집행정지 절차 밟을 것”

"중립적이지 않은 공수처장 임명 막을 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 28일 초대 고위공직자범죄수사처장(공수처장) 최종후보 2인으로 김진욱 헌법재판소 선임연구관과 이건리 국민권익위 부위원장이 추천된 것에 대해 “국민의힘은 이를 전혀 인정할 수 없다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “(법이) 한 번도 시행해보지 않은 채 야당의 거부권이 박탈된 개정법에 따라 진행된 절차"라며 "새로 위촉된 한석훈 추천위원의 추천권과 후보자들에 대한 제대로 된 검증을 할 권한들이 박탈된 채, 더불어민주당 추천위원과 이에 동조하는 단체들의 결정으로 이뤄진 것”이라며 이같이 말했따.

주 원내대표는 “이헌·한석훈 추천위원들의 추천권 침해로 인해 이 결정의 효력 집행정지를 구하는 절차를 밟을 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

주 원내대표는 기자회견 직후 기자들과 만나 향후 대응방안에 대해 “독립적이고 중립적이지 않은 공수처장이 임명되는 것을 막기 위해 모든 노력을 강구할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr