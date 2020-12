2020년 프로축구 K리그 최다 연봉자는 김보경…'13억5800만원'

K리그1 국내 선수 연봉자 1~5위는 전북·울산 소속

[아시아경제 임주형 기자] 올해 프로축구 K리그에서 활동한 한국 선수 중 최다 연봉자는 전북현대 미드필더 김보경인 것으로 나타났다.

한국프로축구연맹은 28일 2020시즌 K리그1(1부리그) 11개 구단과 K리그2(2부리그) 10개 구단의 선수단 연봉 지출 현황을 발표했다.

연봉은 기본급과 각종 수당(승리수당, 무승부수당, 출전수당, 공격포인트 수당 및 기타 옵션 등)을 모두 포함한 실지급액을 기준으로 산출됐다. 연봉 산출 대상은 2020시즌 각 구단에 등록된 적이 있는 모든 선수다.

이 가운데 전북 김보경은 13억5800만원의 연봉을 지급 받아 국내 축구선수 중 연봉 1위에 올랐다.

한편 국내 선수 중 최고 연봉 1~5위는 전북과 울산 선수들이 세웠다. 1위 김보경에 이어 2위는 전북 홍정호(12억6100만원)가 차지했고, 울산 이청용(12억5800만원), 조현우(10억9600만원), 윤빛가람(10억6500만원)이 뒤를 이었다.

외국인 선수 중 최고 연봉을 받은 선수는 대구FC 세징야(14억3900만원)로 나타났다. 이어 울산 주니오(11억1300만원), 대전하나시티즌 안드레(10억7600만원), 인천 유나이티드 무고사(10억3400만원), 서울 오스마르(9억8900만원) 순이다.

한편 올해 K리그1 11개 구단 소속 선수 전체 연봉 총액은 952억422만5000원으로, 1인당 평균 연봉은 1억9917만2000원이다. 또한 K리그2 10개 구단의 연봉 총액은 421억396만7000원으로, 1인당 평균 연봉은 1억686만3000원으로 나타났다.

