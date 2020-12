[아시아경제 임혜선 기자] BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 5,080 전일대비 80 등락률 +1.60% 거래량 844,164 전일가 5,000 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 BGF에코바이오, 친환경 항바이러스 포장재 기술 개발[클릭 e종목]"BGF리테일, 내년 컨택트 전환 수혜 기대"1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약" close 가 유동성 확보를 위해 대중제 골프장 사우스스프링스 컨트리클럽을 매각한다.

BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 5,080 전일대비 80 등락률 +1.60% 거래량 844,164 전일가 5,000 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 BGF에코바이오, 친환경 항바이러스 포장재 기술 개발[클릭 e종목]"BGF리테일, 내년 컨택트 전환 수혜 기대"1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약" close 는 사우스스프링스 지분 87.32%(2602만주)를 1502억원에 매각한다고 28일 공시했다. 처분 예정일는 내년 2월26일이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr