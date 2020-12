속보[아시아경제 강나훔 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회가 28일 이건리 국민권익위원회 부위원장과 김진욱 헌법재판소 선임 연구관을 최종 후보로 선출했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr