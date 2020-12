[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 김천시는 경북도에서 추진하는 '2021학년도 경북농민사관학교 최고농업경영자과정' 신청을 받고 있다고 28일 밝혔다.

일정규모 이상의 농업경영인, 농민사관학교 기초 및 심화과정 이수자 혹은 이와 동등한 경력의 소유자로 소속 지역 지방자치단체장의 추천을 받은 김천지역 거주자여야 한다.

선정된 농업인에게는 교육비 300만원 중 도·시비 보조 80%(240만원)를 지원한다. 나머지 20%(60만원)는 자부담이다.

모집기간은 2021년 1월 6일까지다. 모집 교육과정은 경북대(농식품·고부가산업 분야, 농산업정책분야, 농산물유통마케팅분야) 안동대(농촌문화, 창조농업, 농식품e비지니스) 등 6개 과정이다.

