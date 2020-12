현대제철, 파업에 6일간 생산중단

[아시아경제 이민우 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,250 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 819,911 전일가 38,300 2020.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 고로 유해가스배출 원천차단 기술 개발현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다" close 울산공장이 협력사 노조 파업 지속에 따라 강관 및 경량화 제품 제조를 일시적으로 중단한다고 28일 공시했다.

생산 중단 시기는 이날부터 내년 1월3일까지다. 주간은 오전10시30분~오후3시30분, 야간은 오전 2시30분~오전 6시30분까지 각 4시간씩 중단된다. 생산 재개 예정일은 내년 1월4일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr