신한금투, PSX와 맞손…비상장 주식용 '서울거래소' 출시

일반 주식처럼 비상장 주식도 간편히 거래

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 비상장주식거래 플랫폼 운영사 PSX와 손잡고 비상장 주식거래 서비스를 출시한다.

신한금투는 PSX와 제휴를 통해 '서울거래소' 서비스를 정식 출시한다고 28일 밝혔다. PSX는 신한금융그룹의 스타트업 육성 프로그램 '신한퓨처스랩'에 참여한 회사로 지난 4월 금융투자업 인가를 받지 않고도 비상장 주식거래 업무를 수행할 수 있는 금융위원회 혁신금융서비스에 지정된 바 있다.

이번 '서울거래소' 서비스에서는 주요 비상장 기업들의 종목 정보와 분석 보고서를 제공한다. 스타트업 장외 주식을 엔젤투자자, 엑셀러레이터(스타트업 육성 전문가), 스톡옵션 보유자들로부터 유치해 주식과 현금 교환이 동시에 진행되도록 한다.

비상장 주식 거래를 희망하는 고객은 서울거래소에 회원가입을 하고, 모바일로 신한금투 계좌를 개설해 매매할 수 있다. 일반 상장 주식처럼 전산 상으로 주문이 제출되는 구조다. 이를 위해 신한금투는계좌개설과 매매체결 시스템을 지원했다.

한편 신한금투는 서울거래소 서비스 출시를 기념해 내년 2월28일까지 거래수수료 무료 행사도 진행한다. 이준 신한금투 디지털사업부장은 "온라인 플랫폼을 통해 비상장 주식 매매를 편리하게 지원해 거래의 편의성과 안전성을 제공하겠다"며 "지속적으로 개선해 비상장 주식 거래 대표 플랫폼으로 자리잡겠다"고 말했다.

