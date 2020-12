韓-인도 내년 국방 교류 협력 정상 추진키로…서욱, 인도 육군참모총장 접견

[아시아경제 임철영 기자] 한국과 인도가 내년 중 국방 교류 협력을 정상 추진하기로 했다고 국방부가 28일 밝혔다.

서욱 국방부 장관은 이날 마노즈 무쿤드 나라버네 인도 육군참모총장(대장)을 접견하고 방산 및 국방교류 협력 방안 등을 논의했다.

양측은 이번 인도 육군총장 방한을 계기로 그간 지연됐던 양국 국방부 간 교류 협력을 내년 중 정상적으로 추진하기로 합으했다.

서 장관은 내년 한국에서 개최될 '유엔평화유지(PKO) 장관회의' 계획을 설명하면서 유엔의 PKO 주요 파병국인 인도 측의 협력을 요청했다. 그는 아울러 인도 국방부 장관 및 나라버네 총장이 참석해 줄 것을 희망했다.

국방부는 "서 장관과 나라버네 총장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 포함한 감염병 위기와 사이버 위협, 자연재해와 같은 비전통적 안보 위협에 대해 양국 간 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다"고 설명했다.

한편 3박 4일 일정으로 방한한 나라버네 총장은 서욱 장관 예방 이후 원인철 합참의장과 강은호 방위사업청장을 잇달아 면담하고 남영신 육군총장과도 회담할 예정이다.

