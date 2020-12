유승민 “文정권, 사이비 진보…국민 비참한 가난에 빠뜨려”

"진보정권에서 가난한 국민들 3배 늘어나"

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 28일 “문재인 정부 들어 빈곤층이 급격히 증가했다”며 “국민들을 비참한 가난의 질곡에 빠뜨린 문재인 정권은 사이비 진보정권일 뿐”이라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “보건복지부 통계에 따르면 박근혜 정부 4년 2개월 동안 빈곤층은 198만명에서 216만명으로 18만명 늘어났는데, 문재인 정부 3년 6개월 동안 빈곤층은 216만명에서 272만명으로 무려 56만명이나 늘어났다”며 “특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 서민층이 큰 고통을 받은 올해 들어서는 11월까지 빈곤층은 29만명이나 늘어났다”며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “양극화와 불평등을 해소하겠다던 문재인 대통령의 약속은 거짓임이 드러났다”며 “입만 열면 보수는 부자들을 위한 정권이라고 매도했지만 소위 진보정권에서 가난한 국민들이 3배나 늘어난 것”이라고 지적했다.

유 전 의원은 “이럴 때일수록 우리는 복지의 철학과 원리를 충실하게 지켜야 한다. 국민의 세금으로 국가의 도움이 꼭 필요한 어려운 이웃들을 돕는다는 단순하고 상식적인 원칙을 지키면 된다”며 “오로지 표만 의식해서 전 국민에게 보편적으로 똑같이 돈을 주자고 주장하는 정치인들은 그들의 주장이 얼마나 비인간적이고, 불공정하고 정의롭지 못한 악성 포퓰리즘인지를 깨닫고 반성해야 한다”고 날을 세웠다.

유 전 의원은 “K-방역으로 더 이상 국민을 속이지 말라. 빨리 백신을 구해서 코로나19의 탈출구를 찾아야 한다”며 “이제는 K-양극화 해소에 나서야 한다. 우리 야당이라도 복지의 철학과 원리 그리고 공화주의의 헌법가치에 충실할 때 비로소 정권교체의 길이 열릴 것”이라고 말했다.

