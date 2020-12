국민의힘 “변창흠, 野 동의 없는 26번째 인사…의회 독재”

“국민적 저항과 최종 책임은 대통령의 몫”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 28일 더불어민주당이 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택한 것에 대해 “문재인 정부 들어 야당 동의없이 임명되는 26번째 장관급 인사”라며 “이런 것을 의회 독재라 하지 않으면 무엇을 독재라 하나”라고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평에서 “변 후보자는 능력, 도덕성, 인성 등 모든 분야에서 이미 낙제점을 받았다”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “변 후보자의 임명을 강행한다면 대한민국은 24번째 부동산 정책실패 터널을 통과해 더 어둡고 긴 암흑의 터널로 진입하게 될 것"이라며 "이에 따르는 국민적 저항과 최종 책임은 대통령의 몫이 될 것”이라고 지적했다.

배 대변인은 “국민의힘은 이번 청문회 과정에서 제기된 심각한 문제에 대한 법적인 절차를 검토할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr