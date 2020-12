속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 평택시의 한 교회에서 나흘 새 교인 38명 중 14명이 코로나19 확진판정을 받았다.

이 교회에서는 지난 25일 신도 A씨가 확진된 데 이어 이날까지 신도 13명과 가족 2명 등 15명이 추가 확진됐다.

방역 당국은 A씨의 감염 경로가 명확하지 않아 실제 첫 환자는 다른 인물일 수도 있다고 보고 역학조사를 진행 중이다. 다만 지난 25일 성탄 축하 예배를 통해 감염이 급속도로 확산한 것이라 추정하고 있다

당시 예배에는 19명의 신도가 참석했으며 이 중 10명이 확진됐다.

방역당국 관계자는 "역학조사에서는 해당 교회가 방역 수칙을 비교적 잘 준수한 것으로 나타났다"며 "정확한 감염 경로를 밝히기 위해 정밀 역학조사를 하고 있다"고 말했다.

